L'enquête sur l'avion ukrainien abattu retardée par le coronavirus

Iran

Selon Téhéran, la pandémie aurait ralenti l'envoi des boîtes noires de l'appareil que l'armée iranienne a abattu par erreur en janvier.

National Security and Defense Council of Ukraine, AFP

«S'il est possible de les lire en Ukraine, ce sera fait en Ukraine. Sinon, les boîtes noires seront lues en France», a ajouté M. Rabii. Le porte-parole a indiqué que le processus avait été ralenti de manière involontaire par la pandémie de nouveau coronavirus qui a entraîné l'annulation de la plupart des vols internationaux. «Nous reprendrons ce processus avec la reprise progressive des vols internationaux et la clarification des résultats des négociations» entre l'Iran et les autres parties concernées, a déclaré M. Rabii.