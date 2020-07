Coronavirus

L'Espagne rend hommage aux victimes de la pandémie

Une cérémonie d’Etat se tient ce jeudi matin dès 9 heures en présence de hauts représentants européens dans ce pays très affecté par le Covid-19 qui vient de reconfiner 160’000 habitants dans le nord-est.

L'Espagne rend ce jeudi un hommage solennel aux victimes du Covid-19 en présence de dirigeants européens et de l'OMS, sur fond de rebond de l'épidémie dans l'un des pays européens les plus affectés.

Ce dernier fera le déplacement en mémoire du «grand nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause du Covid-19 en Espagne et dans le monde» et afin d'afficher le soutien de l'OMS à tous les pays dans leur lutte contre le virus, a indiqué une porte-parole de l'institution des Nations unies.