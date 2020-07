L'été débute avant le 21 juin, du jamais vu depuis des lustres

Le début de l’été, qui tombe généralement le 21 juin, est prévu samedi avant minuit. Une première depuis 1896.

L'été astronomique n'avait plus débuté si tôt depuis le XIXe siècle.

L'été ne débute pas le 21 juin cette année, mais le 20 juin à 23h43. Cette heure correspond au moment où le Soleil atteint le point le plus septentrional de son orbite annuelle. Jamais l'été n'avait débuté si tôt depuis 1896.

Au XXe siècle, le début de l'été tombait généralement le 21 juin, et 41 fois le début de l'été a attendu le 22 juin, rappelle samedi SRF Meteo. Ce fût le cas en 1987 pour la dernière fois.

Des considérations astronomiques expliquent ces changements de date. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours 5 heures et 49 secondes. Afin d'éviter que Noël se déroule parfois en été, un jour est inséré tous les quatre ans – on parle alors d'année bissextile – et le début de l'été est ainsi avancé d'environ 24 heures.