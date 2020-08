Coronavirus

L'été s'annonce catastrophique pour le tourisme

Restrictions imposées aux voyageurs, lieux de villégiature déserts, annulations en cascade: la pandémie de Covid-19 met l’industrie du tourisme à genoux partout sur la planète.

D'Ibiza à Montréal, l'été s'annonce catastrophique pour de grandes destinations touristiques, frappées par la pandémie. Le coronavirus poursuit sa course mortelle et impose chaque jour de nouvelles restrictions, comme à Melbourne, désormais placée sous couvre-feu.

Après des semaines de confinement au printemps qui semblaient avoir fait reculer l'épidémie, la planète tente à présent de se prémunir contre une seconde vague aux conséquences économiques désastreuses. Or l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti samedi que la pandémie de Covid-19, qui a fait au moins 685'780 morts dans le monde, serait probablement «très longue».

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 154'449 décès pour 4'620'502 cas recensés, devant le Brésil avec 93'563 morts pour 2'707'877 cas. En Afrique, le pays le plus touché du continent, l'Afrique du Sud, a dépassé samedi la barre des 500'000 cas.

«Ville fantôme»

Ainsi Montréal, qui attire habituellement environ 11 millions de touristes par an, dont 80% venant de l'extérieur du Québec, ressemble cet été à une «ville fantôme», se désole Nadia Bilodeau, gérante d'un restaurant, au milieu de sa terrasse déserte.

Avec la moitié des quelque 9000 morts du Covid-19 au Canada, Montréal et sa banlieue ont été durement éprouvés. Avec pour conséquence, l'annulation de tous les grands événements culturels, qui attirent chaque été des centaines de milliers de visiteurs, comme les festivals de jazz et des FrancoFolies, les plus grands du genre au monde.