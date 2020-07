L'été sera calme côté transferts à Liverpool, assure Klopp

Football

Liverpool ne devrait pas faire de folies cet été sur le marché des transferts, a expliqué son entraîneur , du fait de la crise, mais aussi parce qu'il est satisfait de son groupe.

Le premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans n'a pas fait tourner la tête des Reds, qui vont poursuivre leur politique de recrutement parcimonieuse et ciblée. «Le Covid a évidemment influencé dans les deux sens, les arrivés et les départs, et ce ne sera très probablement pas l'été le plus agité au monde», a-t-il admis à quelque jour du match aux allures de passage de relais contre Manchester City, son premier en tant que champion en titre.

«Peut-être qu'un peu plus tard dans l'année, si la fenêtre des transferts est encore ouverte, on en saura plus», a-t-il glissé. «Mais cette équipe... Regardez-la! Ce n'est pas un effectif qu'on doit changer maintenant en se disant +OK, on a besoin de quelqu'un à ce poste et cet autre poste», a rappelé le coach allemand.