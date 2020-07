L'ex-Beatles Ringo Starr fête ses 80 printemps en ligne

Anniversaire

Alors qu'il fête habituellement son anniversaire en concert devant des centaines de spectateurs, le musicien a dû se résoudre cette année à organiser le tout à distance.

Programme éclectique

Les chansons culte des Beatles «Come Together,» «All You Need is Love» et «With a Little Help From My Friends" figuraient à l'éclectique programme de la soirée, composé d'un mélange de vidéos d'archive et d'enregistrements à domicile, ainsi que des hommages enregistrés d'artistes comme Sheryl Crow ou David Lynch. Il a été regardé en direct par 130 000 fans.