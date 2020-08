Espagne

L'exil de l'ex-roi Juan Carlos, fuite ou expulsion ?

Au lendemain du départ du monarque déchu, les citoyens espagnols sont partagés entre déception et émoi.

Les analystes estiment que l'ancien souverain aujourd'hui âgé de 82 ans, sous le coup d'une enquête mais pas inculpé, n'avait plus le choix, même si ce départ est mal perçu par le public.

La justice suisse, elle, enquête sur une centaine de millions de dollars qui auraient été versés à Juan Carlos sur un compte en Suisse par l'Arabie saoudite en 2008, suite à l’enquête de la Tribune de Genève et de 24 Heures.

Un roi qu'on jette dehors

Pour plusieurs spécialistes de la vie politique et de la royauté espagnoles, le roi n'a pas fui, comme l'en accusent les anti-monarchistes, mais a été contraint à l'exil.

Pour Abel Hernandez, journaliste et auteur de plusieurs livres sur le roi, Juan Carlos s'en va sous le coup d'une pression «publique, médiatique, politique».

«Ce n'est pas un roi qui fuit. C'est un roi qu'on jette dehors» et qui «part pour éviter que ses problèmes ne contaminent l'institution» royale, estime M. Hernandez.

Protéger la couronne

«De l'extérieur, cela peut être perçu comme une fuite, mais ça ne l'est pas. Jamais il ne s'enfuirait», renchérit le journaliste José Apezarena, auteur d'une biographie de Felipe VI.

Lui aussi estime qu'il y avait «une pression politique de plus en plus forte sur la Zarzuela (Maison Royale) à qui on réclamait de faire quelque chose pour faire taire les critiques, les soupçons etc».