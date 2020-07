L'existence de la «Mercedes rose» est en jeu

Formule 1

Ainsi que l’écurie française Renault l’avait prévenu, elle a déposé plainte contre les deux Racing Point à l’issue du Grand Prix de Styrie.

Les Mercedes «B» énervent tout le monde

L’écurie anglaise, propriété de Laurence Stroll, le père du pilote Lance Stroll, a copié les plans de la Mercedes W10 de 2019. Une opération qui s’est faire avec la bénédiction et l’aide de Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande et ami de Laurence Stroll – les deux patrons auraient passé le confinement ensemble dans l’île du Canadien, dans les Caraïbes.

Résultat: la Racing Point est une monoplace qui n’a presque rien coûté à son écurie et qui s’avère plus efficace que les Ferrari, les Renault ou d’autres. Et personne n’aime ça. «Je m’étonne de la vitesse des Racing Point», déclarait Christian Horner après la course de dimanche. «Pendant un moment, Sergio Perez alignait les records du tour, il allait plus vite que Lewis Hamilton.»