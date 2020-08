Beyrouth

L'explosion a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur

La déflagration survenue mardi est comparable à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter. Elle a fait plus de 150 morts et 6000 blessés.

La déflagration survenue mardi a fait plus de 150 morts et 6000 blessés, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Elle a été provoquée par l'explosion d'un entrepôt où étaient stockées selon le Premier ministre libanais Hassan Diab 2750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis six ans «sans mesures de précaution». L'explosion «a provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur», d'après la source de sécurité.

Samedi, des milliers de manifestants en colère contre la classe dirigeante accusée de corruption, d'incompétence et de négligence après l'explosion, ont pris d'assaut brièvement des ministères et défilé dans le centre-ville de Beyrouth pour crier vengeance. Ils ont brandi des potences de fortune symbolisant la rage à l'égard des dirigeants.

Le président Michel Aoun, de plus en plus décrié, a déclaré vendredi qu'il s'opposait à une enquête internationale, affirmant que l'explosion pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile. Une vingtaine de fonctionnaires du port et des douanes ont été interpellés, selon des sources judiciaire et sécuritaire. Cinq députés ont démissionné depuis le drame avec parmi eux, trois élus d'un parti chrétien d'opposition dont le secrétaire général est mort dans l'explosion.