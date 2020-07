L'hôpital prend feu, sept malades du Covid-19 perdent la vie

Egypte

Des patients atteints du virus sont décédés ce lundi, asphyxiés dans l'incendie de leur hôpital à Alexandrie. Un court-circuit est à l'origine du drame.

L'Egypte a officiellement enregistré plus de 65 000 cas de nouveau coronavirus dont près de 2800 décès.

Le feu s'est déclaré lundi à l'hôpital Badraoui dans l'est de la ville côtière, faisant sept victimes parmi les patients et sept blessés dont des patients et des personnels soignants, selon la même source.