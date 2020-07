L'horizon s'éclaircit pour le commerce de détail suisse

Crise

Sauf nouvelle vague de Covid-19, le chiffre d'affaires du secteur devrait s'inscrire à des niveaux comparables à ceux de l'exercice précédent.

Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont pesé sur les affaires et continuent de freiner la croissance, toutefois elles ont aussi certains côtés positifs. D'une part, le tourisme d'achat a été fortement réduit pendant le confinement et de l'autre, la tendance à rester en Suisse pendant les vacances d'été aura une influence positive sur la demande intérieure.

Essor des activités en ligne

Croissance fulgurante

Parmi les entreprises publiant leurs chiffres, Migros est arrivé en tête du commerce de détail suisse en 2019, avec des ventes de 14,39 milliards (-1,5% sur un an), talonné par Coop et ses 13,39 milliards ( 0,6%). Les supermarchés Denner ( 2,2% à 3,41 milliard), Volg et Landi (chacun 1,1% à respectivement 1,52 et 1,40 milliard) complètent le top 5. Ikea se hisse à la sixième place avec des ventes de 1,14 milliard ( 3,7%), suivi par la filiale Digitec-Galaxus de Migros et sa croissance fulgurante de 16,1% à 1,12 milliard.