L'Inter récupère la deuxième place

Football

Grâce à leur victoire 3-1 contre Torino, les Milanais prennent la place de dauphin de la Juve.

Lautaro Martinez, félicité par Ashley Young, a marqué le 3e but milanais.

Inter Milan 68 points (+34); Lazio Rome 68 points (+33); Atalanta Bergame 67 points. La Juventus est loin devant, avec huit longueurs de marge sur l'Inter et la Lazio, et il n'y a plus vraiment de suspense pour le titre.