L'Iran dit «non» à une action militaire turque

Syrie

Le ministre des Affaires étrangères iranien a appelé son homologue turc «au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté» de la Syrie.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. (10 mai 2020)

De son côté, M. Zarif a «exprimé l'opposition [de l'Iran] à l'action militaire, a appelé au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie et a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme et d'établir la stabilité et la sécurité» dans ce pays, ajoute le texte.