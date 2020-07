L'Irlande estime un accord possible cette semaine

Brexit

Alors que le Royaume-Uni et Bruxelles abordent une semaine cruciale, L'Irlande se dit optimiste pour un accord de divorce cette semaine encore.

Un accord pour un divorce à l'amiable avec le Royaume-Uni est possible dès cette semaine, a estimé lundi le vice-Premier ministre irlandais après un week-end de discussions intenses entre les Britanniques et l'UE.

«Un accord est possible et c'est possible ce mois-ci. C'est peut-être même possible cette semaine, mais nous n'y sommes pas encore», a déclaré Simon Coveney.