L'OFSP recommande de moins tester les enfants

Chez les moins de 12 ans, moins de 0,2% des frottis ont donné un résultat positif, il convient donc de réduire ces examens tout en gardant des précautions.

Pas très agréables et n'ayant révélé que très peu de cas de coronavirus chez les enfants, les frottis ne devraient être effectués que dans certains cas spécicifiques. iStock

Toute personne en Suisse présentant des symptômes compatibles avec le coronavirus devrait en principe être testée. Ceci afin d'identifier les cas et de placer ceux positifs en quarantaine afin d'empêcher la propagation du virus. Mais l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié jeudi 18 juin de nouveaux critères pour les tests sur les enfants. Elle propose de drastiquement réduire le dépistage sur ceux-ci.

Le nombre de demandes de dépistage a fortement augmenté depuis la reprise de l'école et la persistance d'un front froid et humide sur notre pays qui a fait surgir de nombreux symptômes de refroidissement qui ont pu être confondus par les parents avec ceux du coronavirus. Ces tests sur enfants auraient été multiplié par six au CHUV ces dernières semaines, selon la RTS. Mais dans l'écrasante majorité des cas, cela n'était pas le coronavirus, puisque moins de 0,2% des tests se sont révélés positifs.

Enquêter d'abord sur l'entourage

Face à ce très faible nombre de cas, sachant également que les enfants sont essentiellement infectés par les adultes avec qui ils vivent et qu'eux-mêmes ne transmettent que rarement le virus, l'OFSP préconise désormais de ne pas forcément tester les moins de 12 ans présentant des symptômes légers (rhinite aiguë, conjonctivite, otite ou fièvre sans symptôme des voies respiratoires tels que toux ou pharyngite).

En fait, plutôt que de leur faire subir un frottis pas très agréable dont les prélèvements ne sont pas toujours de qualité, il est désormais plutôt conseillé de déterminer si l'enfant présentant de tels symptômes pourrait avoir été exposé au virus. Tout d'abord en se renseignant pour savoir s'il a été en contact proche avec un adulte malade ou présentant des symptôme de l'épidémie. Si oui, l'enfant doit être isolé et c'est plutôt l'adulte ou l'adolescent avec qui il a été contact qu'il faut tester. Si le résultat est positif, on part du principe que l'enfant est également atteint. Pas besoin de le tester, on place les deux personnes en quarantaine. L'enfant reste donc chez lui au moins 10 jours et 48 heures après la disparition des symptômes.

Rester chez lui

Si l'enfant ayant des symptômes n'a pas été en contact avéré avec un malade, pas besoin de le tester non plus mais il doit rester chez lui jusqu'à 24 heures après la disparition de ces symptômes. Les personnes vivant avec cet enfant n'ont pas besoin d'être mises en quarantaine (n'étant pas sûr que l'enfant ait le coronavirus et, même si c'est le cas, le transmettant peu lui-même).

Les dépistages sur les enfants de moins de 12 ans ne vont toutefois pas disparaître complètement. L'OFSP retient trois cas où cela devrait toujours être le cas. 1) Si les autorités cantonales ont ordonné une enquête de traçage des contacts ou suite à une multiplication de symptômes dans une classe ou une crèche. 2) Si l'enfant est hospitalisé pour une affection des voies respiratoires ou une fièvre. 3) S'il a des symptômes légers (sans fièvre) mais persistants et que son état lui permettrait d'aller à l'école, il faut faire le test avant de le laisser s'y rendre.

Toujours consulter le pédiatre

Quoi qu'il en soit, il est fortement recommandé de toujours consulter en premier lieu son pédiatre. C'est lui qui devrait décider en accord avec les parents si le test est nécessaire ou pas. Le test en ligne coronacheck n'étant d'ailleurs pas totalement adapté aux enfants, il devrait être corrigé en fonction des nouvelles directives del'OFSP les concernant. Il devrait notamment ne plus y figurer la question demandant si l'enfant fait partie d'un groupe à risques, les observations ayant montré qu'il n'y a pas de groupes à risque face au coronavirus à cet âge, nous explique le Dr Claude Bertoncini, président du groupement des pédiatres vaudois.

En outre, une fois le test fait et si les résultats de celui-ci conseillaient aux parents de faire le test, la liste des centres de dépistage manquait souvent cruellement de précision. En effet, notamment dans le canton de Vaud, elle n'indiquait pas quel centre traitait plus spécialement des enfants, ce qui fait que certains parents se sont rendus dans des établissements qui les ont envoyés ailleurs, prenant ainsi le risque de faire traverser la ville à une famille potentiellement porteuse du virus. Une nouvelle liste des centres de test rapide (sans consultation) avec des pictogrammes indiquant visuellement où les parents des 3 classes d’âge (moins de 5 ans , 5-16 ans , dès 16 ans ) peuvent s’adresser serait en cours d'élaboration. Mais au vu des nouvelles directives sur les enfants, elle sera peut-être encore modifiée.