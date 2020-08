Suisse

L'OMS a créé la confusion sur les soins bucco-dentaires

En recommandant de retarder les soins bucco-dentaires non urgents afin de réduire la transmission du virus, l’OMS n’a pas pris en compte les prérogatives réservées à chacun de ses Etats en matière de santé.

En publiant ses considérations relatives à la fourniture de services essentiels de santé bucco-dentaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé OMS sème la confusion. Elle y recommande notamment de retarder les contrôles de routine et les soins bucco-dentaires non urgents afin de réduire la transmission du virus. Dans le document qu'elle a publié le 3 août 2020, elle ne mentionne que marginalement que les recommandations officielles de chaque pays s'appliquent bien entendu aux niveaux national, infranational ou local. La situation pandémique varie d'un pays à l'autre. Devant un tel constat, il n'est pas possible de formuler une recommandation générale pour plus de 190 pays.