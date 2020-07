L'OMS appelle à lutter contre les «seconds pics»

Pandémie

Faisant part d'un «optimisme prudent» sur la question d’un futur vaccin, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à continuer la lutte contre le virus.

Jusqu’à 20% de contaminations

En revanche, il ne faut pas encore s’alarmer sur les changements observés sur le virus, qui se réplique plus facilement, en laboratoire dans le nord du continent américain et dans un certain nombre de pays européens. Il faut voir si ce scénario se répète aussi dans les tests épidémiologiques et cliniques, a dit la cheffe scientifique de l’organisation Soumya Swaminathan.