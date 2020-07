L'ONU retire la coalition arabe au Yémen d'une liste noire

Droits des enfants

Plusieurs ONG ont exprimé leur indignation après cette décision prise par l'ONU dans son rapport annuel sur les violations des droits des enfants.

Selon l’organisation Watchlist on Children and Armed Conflict, la coalition est à l’origine de la mort ou de la mutilation de 222 enfants au Yémen en 2019.

«Au Yémen, la coalition va être retirée» de l'annexe au rapport listant les États et groupes violant les droits des enfants «pour les meurtres et mutilations après une diminution importante et soutenue [de ces crimes, ndlr] lors des raids aériens et la signature d'un accord-cadre de mars 2019» visant à les éviter, indique son rapport.