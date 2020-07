L'opposition «responsable en cas de perte humaine»

Soudan

À la veille de la première mobilisation depuis la répression sanglante qui a suivi le sit-in du 3 juin, le Conseil militaire a mis en garde la contestation.

C'est le premier appel de cette envergure lancé par l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum.

«Nous ne voulons pas de problèmes»

«Prêts à céder le pouvoir»

Lourdement armées et déployées à travers la capitale, les RSF sont accusées par la contestation et des ONG d'avoir mené la dispersion meurtrière du sit-in le 3 juin. Au moins 128 personnes ont été tuées lors de cette opération et durant la répression des jours suivants, selon des médecins proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.