Suisse

L'or de plus en plus recherché face aux incertitudes

La crise du Covid-19 qui s’accompagne d’une intense volatilité des marchés financiers a fait de l’or une valeur refuge pour de nombreux investisseurs et particuliers.

Les profondes incertitudes liées à la pandémie du coronavirus et l'environnement économique, marqué par une volatilité intense des marchés financiers, poussent de plus en plus d'investisseurs privés et des particuliers, de manière croissante aussi des jeunes, à acquérir des métaux précieux, en particulier de l'or.