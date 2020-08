Etats-Unis

L'ouragan Isaias se rapproche des côtes de la Floride

Affichant des vents de 120km/h, l’ouragan Isaias pourrait encore se renforcer ce soir et dimanche avant d’atteindre l’Etat américain, dont les hôpitaux sont déjà débordés en raison du Covid-19.

«Vigilance ouragan»

«Bien qu'Isaias ait faibli après son passage sur l'île d'Andros (aux Bahamas), il devrait se renforcer ce soir et dimanche matin quand le cyclone se déplacera sur les eaux chaudes du détroit de Floride et du Gulf Stream», a précisé l'institution.

Des avis «vigilance ouragan» ont été émis dans différentes zones du sud et de l'est de la Floride, où les services météorologiques ont mis en garde contre de possibles «submersions côtières», de «fortes pluies» et des inondations.

Routes submergées par la boue, lignes à haute tension arrachées, arbres et végétation décapités, maisons inondées... Isaias a déjà fait de nombreux dégâts à Porto Rico, territoire américain, en République dominicaine et aux Bahamas depuis jeudi.

Un test à l'heure du Covid-19

«On doit toujours être préparé, juste au cas où, car on ne sait jamais, (Isaias) pourrait se renforcer», a-t-il dit à l'AFP en évoquant l'ouragan Michael qui avait frappé la Floride en 2018: «Il s'était arrêté juste devant, puis avait tourné sur lui-même, et gagné beaucoup de force».

Épicentre de l'épidémie

Elle compte par ailleurs plus de 480’000 cas détectés depuis le début de la pandémie, dépassant New York, longtemps épicentre de l'épidémie américaine au printemps, et se situant en deuxième position derrière la Californie, dont la population est deux fois plus importante.