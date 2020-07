L’UE rouvre ses frontières à 15 pays mais exclut les États-Unis

Pandémie

Les États membres de l’Union européenne ont voté ce mardi sur une liste de pays considérés comme suffisamment sûrs pour que leurs ressortissants puissent à nouveau voyager sur le Vieux Continent.

Feu vert pour le Canada et trois pays du Maghreb, feu rouge pour les États-Unis et la Turquie: les Européens s’apprêtent à valider mardi une liste restreinte d’une quinzaine de pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager dans l’UE à partir de mercredi.

Majorité assurée

Élaborée par les ambassadeurs des pays de l'Union européenne vendredi soir, objet de difficiles tractations, la liste des visiteurs admis dans l’UE et l’espace Schengen compte l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay.

Royaume-Uni pas concerné

Sont en revanche exclus de cette liste, qui a vocation à être actualisée toutes les deux semaines, les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 125’928 décès pour près de 2,6 millions de cas répertoriés. N’y figurent pas non plus le Brésil, la Russie, l’Inde, la Turquie et Israël notamment. Bien qu’ayant quitté l’UE le 31 janvier, le Royaume-Uni n’était pas concerné par les restrictions de voyage.