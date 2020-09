Brexit : L'UE reste inflexible avant un bras de fer

L'UE exclut de renégocier l'accord de Brexit avec le Royaume-Uni, alors qu'un bras de fer politique s'annonce cette semaine.

La large victoire promise au Premier ministre conservateur britannique Boris Johnson aux législatives lui laisse les coudées franches pour définir quel type de Brexit il compte mettre en oeuvre, en restant plus ou moins proche de l'UE. (Vendredi 13 décembre 2019)

Il est hors de question de renégocier en l'état le filet de sécurité irlandais (ou «backstop»), dont Boris Johnson souhaite délester l'accord de retrait conclu par l'ex-chef de gouvernement Theresa May avec l'UE, a expliqué M. Barnier dans une tribune publiée par le «Sunday Telegraph» .

«Le backstop représente la flexibilité maximale que l'UE puisse offrir à un Etat non membre», écrit le négociateur de l'UE. Ce dispositif est nécessaire, souligne-t-il, pour préserver l'intégrité du marché unique européen et maintenir ouverte la frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la république d'Irlande (membre de l'UE) après le Brexit.