Coronavirus

La barre des 18 millions de cas de Covid-19 franchie

Le rythme de l’épidémie liée au coronavirus accélère. Il n’a fallu que quatre jours pour recenser un million de cas supplémentaires au niveau mondial.

La pandémie a fait plus de 685’000 morts dans le monde.

Le coronavirus a contaminé plus de 18 millions de personnes dans le monde, dont plus de la moitié sur le continent américain. Le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 685’000 morts, accélère encore. Un million de nouveaux cas ont été détectés en moins de 4 jours.