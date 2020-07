La barre des 500’000 cas de coronavirus a été franchie en Inde

Pandémie

Le deuxième pays le plus peuplé au monde a dépassé le cap du demi-million de contaminations à la Covid-19. Le pic de la pandémie est attendu en juillet.

Si l’Inde est dans une phase de sortie du confinement, certains États réfléchissent à le réimposer. Le coronavirus circule en effet de manière inquiétante dans les villes très densément peuplées du pays, avec pour principale inquiétude la capitale New Delhi, qui avec près de 80’000 cas a dépassé Bombay comme la plus touchée.

Quatrième en nombre de cas

Le deuxième pays le plus peuplé au monde (1,3 milliard d’habitants) est quatrième en nombre de cas de Covid-19, derrière les États-Unis, le Brésil et la Russie, mais présente un bilan bien moindre en nombre de décès.

La municipalité de New Delhi prévoit d’atteindre à elle seule 500’000 cas d’ici à fin juillet, et elle a réquisitionné des wagons, des hôtels et des salles des fêtes pour désengorger ses hôpitaux.

Aggravation attendue

«Contrairement à la Chine, où la pandémie était relativement plus concentrée, autour de Wuhan et de quelques autres villes, l’Inde a une diffusion plus étendue qui rend les choses un peu plus compliquées pour le système de santé», a-t-il expliqué à l’AFP.