Amérique latine

La Bolivie accuse l’ex-président Morales de «terrorisme»

Une douzaine de personnes, dont l’ex-président bolivien en exil Evo Morales et son candidat à la présidentielle, sont visées par une plainte du gouvernement pour «terrorisme et génocide».

Le gouvernement bolivien a déposé une plainte contre l’ex-chef de l’État Evo Morales et son candidat à l’élection présidentielle pour «terrorisme et génocide», a annoncé lundi le parquet général. Il les accuse d’être responsables des barrages routiers depuis une semaine.

La plainte concerne au total douze personnes, notamment le dirigeant de la centrale ouvrière bolivienne (COB), Carlos Huarachi, et les deux candidats à la présidence et à la vice-présidence présentés par le parti d’Evo Morales, le MAS, c’est-à-dire Luis Arce et David Choquehuanca, a annoncé le procureur de La Paz.