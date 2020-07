Actualisé 16.06.2020 à 12:40

La cantatrice Sabine Devieilhe laisse Darius Rochebin sans voix

Direct

La soprano française a chanté la« Reine de la nuit» de Mozart sans préparation sur le plateau, scotchant le présentateur et les téléspectateurs.

par Michel Pralong

Assise et sans échauffement, Sabine Devieilhe a livré une prestation époustouflante. RTS/Twitter

Des grands moments de direct, Darius Rochebin en a connu sur son plateau en plus de 20 ans de présentation. Mais celui de vendredi 12 juin dernier, magique, restera particulièrement dans sa mémoire. C'est bien simple, le journaliste dit n'avoir jamais reçu autant de messages suite à une émission.

Ce soir-là, au «19:30» sur la RTS, il reçoit la soprano française Sabine Devieilhe, l'une des plus grandes voix d'Europe, si ce n'est du monde. À un moment donné, il lui demande si elle veut partager pour le public l'air de «La reine de la nuit», passage le plus célèbre (et considéré comme l'un des plus virtuoses de l'art lyrique) de l'opéra de Mozart, «La flûte enchantée». Et là, sans préparation aucune, assise qui plus est, la jeune femme de 34 ans livre une prestation parfaite.

«Toute la régie a eu le frisson», nous raconte Darius Rochebin. Lui, garde même le silence un court instant après ce moment de grâce (les silences après Mozart étant toujours du Mozart) et dit qu'il est «toujours émouvant» d'entendre cet air. Bien sûr, il ne lui a pas demandé de se lancer dans un exercice aussi périlleux sans lui en parler avant. «Je lui ai demandé si elle était d'accord de chanter cet air en direct et nous avons juste fait un test de micro trois quarts d'heure avant. C'est donc vraiment sans échauffement qu'elle s'est lancée et, je peux en témoigner, sans effort. Du moins il ne se voit pas du tout chez elle. Elle a beaucoup de présence mais aussi le sens du public. Elle veut vraiment lui faire plaisir et aller vers lui».

Plus de 1500 like

Un exploit qui a fait le buzz, c'est le moins que l'on puisse dire. «Je n'ai jamais reçu autant de messages personnels, plus de 200!» Son tweet a d'ailleurs été relayé plus de 450 fois et recueilli plus de 1500 likes! Avec des commentaires plus élogieux les uns que les autres. Même les «Inrocks» ont été soufflés par cette incroyable prestation. Comme quoi, quand La Reine de la Nuit s'invite chez le roi des journaux du soir, ce ne peut être qu'une parenthèse enchantée.