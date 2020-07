«La casa de papel»: Esther Acebo plutôt nue qu'en combinaison

TV

Difficile de savoir si l'actrice qui incarne Stockholm dans la série espagnole porte oui ou non un body sur le cliché qu'elle a publié le 16 juin.

Le 2 mai, confinée, Esther Acebo se montrait dans le plus simple appareil. En remontant le fil de son compte Instagram, on découvrait nombre de photos d'elle dévêtue. Des nus artistiques, on s'entend. Quand ce ne sont pas des clichés de ses chiens ou de séances de yoga.