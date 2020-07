La centrale nucléaire de Fessenheim définitivement débranchée

France

Mise en service en 1977, la centrale alsacienne ne produira plus d’électricité, son second réacteur a été débranché du réseau électrique national français lundi soir.

La doyenne des centrales nucléaires françaises, Fessenheim, près de la frontière allemande, ne produira plus d’électricité: son second réacteur a été débranché lundi soir, une victoire pour les antinucléaires mais un crève-cœur pour les salariés et les habitants.