La chaîne YouTube du polémiste français Dieudonné supprimée

Web

Le compte de l'humoriste été supprimé par la plateforme de vidéos de Google suite à des «enfreintes répétées au règlement» contre la haine en ligne.

YouTube a renforcé ses règlements

Les autres réseaux sociaux vont suivre le pas?

Pour elle, «les autres acteurs d'Internet n'ont maintenant plus aucune excuse, à Twitter et Facebook de prendre également leurs responsabilités.» Des réseaux sur lesquels Dieudonné compte respectivement 150'000 et 1,2 million d'abonnés. Le polémiste a réagi sur Facebook en dénonçant des «pressions israéliennes». La suppression de sa chaîne rappelle, selon lui, «les autodafés des heures les plus sombres de l'Histoire».