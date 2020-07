Carnet noir

La chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire n’est plus

La ballerine et chanteuse s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 96 ans à son domicile en Suisse. Elle était connue pour le célèbre titre «Mon truc en plumes».

La ballerine et chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire, connue pour son «Truc en plumes», est décédée. Ici, à Genève en 1962 (archives).

La ballerine et chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire, connue pour son «Truc en plumes» et dont la carrière est étroitement liée à celle du chorégraphe Roland Petit, est décédée vendredi, a annoncé sa famille. Elle avait 96 ans.

«Petit rat» de l’Opéra acclamé quelques décennies plus tard pour son «Truc en plumes», Zizi Jeanmaire a fait bouger les lignes entre danse classique et music-hall au cours d’une carrière d’une remarquable longévité.

Réactions émues

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions émues dans le monde de la danse. «Une femme et une artiste exceptionnelle nous quitte. Zizi Jeanmaire restera à jamais dans nos mémoires, unique et inimitable. Zizi on t’aime», a écrit sur Instagram Manuel Legris, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris. «Jamais nous t’oublierons chère Zizi», a commenté l’ancienne étoile Marie-Agnès Gillot.