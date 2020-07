La Chèvre sort de son lit: six immeubles sinistrés

Jura

Le ruisseau a inondé ce mercredi matin la route principale de Montsevelier. La décrue s'est heureusement amorcée avant midi.

Une route principale transformée en rivière, c'est la situation vécue ce matin à Montsevelier (JU). Dès 8h30 et pendant 45 minutes, l'eau s'est infiltrée dans plusieurs caves et garages. Six immeubles sont sinistrés au niveau du sous-sol, mais la Chèvre a surtout laissé un tapis de boue de part et d'autre de ce village du Val Terbi, dépourvu de restaurant et de commerce.