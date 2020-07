La Cinémathèque suisse bat des records

Partenariat

Le nombre de spectateurs des archives nationales du film, soutenues par la Loterie Romande, a franchi un nouveau seuil très réjouissant.

Même la Covid-19 n’a pas entamé ce printemps la dynamique engagée. «Certes, nous avons dû fermer les salles de projection en accord avec les directives du Conseil fédéral, poursuit le responsable média, mais nous avons pu proposer gratuitement, chaque vendredi des mois d’avril à juin, un film de notre catalogue de diffusion en VOD.» Les séances reprendront à la fin de l’été et permettront alors aux afficionados du grand écran de découvrir, entre autres, les films primés du Festival international du film de Fribourg qui n’avaient pu être projetés à cause de la pandémie.

La Cinémathèque suisse figure parmi les dix plus importantes archives de films de la planète par l’étendue, la diversité et la qualité de ses collections. Aux côtés de 85'000 films de fiction et documentaires conservés, les fonds de la cinémathèque réunissent des milliers de documents en tout genre, des archives du Ciné-journal suisse à des millions d’affiches, de photographies et de scénarios. Et la liste n’est pas exhaustive!