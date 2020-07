La collection bleue de Michou exposée avant les enchères

Paris

Afin de sauver le cabaret qui emploie trente salariés, sa nièce a décidé de vendre les biens du prince bleu de Montmartre.

Plusieurs œuvres d'artistes de Montmartre

Facette méconnue

Pour le commissaire-priseur Stéphane Aubert, «la collection de Michou révèle une facette méconnue. Les oeuvres acquises au contact de ses amis peintres célèbrent ce village montmartrois qu'il aimait tant et plus largement la vie parisienne».

Des bibelots signés Daum, Lalique et Baccarat, ou encore un ensemble d'oeuvres teintées de bleu signées et dédicacées du verrier Jean-Claude Novarro seront proposés aussi au plus offrant, tout comme le panama bleu de Michou estimé 100 à 150 euros. Ses nombreuses paires de lunettes, parachevant son look inimitable, sont toutefois absentes du catalogue.