Coronavirus

La Compagnie Créole transforme son fameux «Bal masqué»

Sa chanson est devenue «Sortons masqués» pour une campagne de prévention française contre la pandémie.

Normal puisque la France impose depuis cette date le port du masque dans tous les lieux clos. L’AFNOR, l’association française de normalisation, qui est notamment à l’origine des tutoriels sur le port du masque, a approché le groupe et lui a demandé de modifier sa chanson pour inciter les gens à sortir couverts, du moins le bas du visage, selon France info .

Le clip donne donc des conseils, remercie au passage le personnel soignant et permet également de retrouver les membres du groupe, dans un mélange d’images d’archives et actuelles. La chanson redeviendra-t-elle le tube de l’été? On imagine sans peine qu’elle sera diffusée dans bon nombre de campings.