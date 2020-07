La Coupe de Suisse impactée par la Ligue Europa

Football

Si le FC Bâle élimine l’Eintracht Francfort, un conflit de dates se présentera. «Nous avions anticipé cela», assure Dominique Blanc.

«Peut-être que nous devrons modifier les dates de la Coupe de Suisse»

Si tel est le cas, la troupe de Marcel Koller disputerait son quart de finale (en Allemagne et sur un match, selon le nouveau format de la compétition) le 10 ou le 11 août, soit pile au milieu des dates prévues pour les demi-finales (8 et 9 août) et la finale de la Coupe de Suisse (12 août).