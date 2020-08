Pologne

La Cour suprême confirme la réélection du président Andrzej Duda

Les juges de la Cour suprême polonaise ont validé ce lundi le scrutin du second tour de l’élection présidentielle en faveur du président sortant. Ils estiment que les irrégularités signalées dans quelque 5800 recours n’ont pas influencé le résultat du vote.

Le président polonais Andrzej Duda a remporté le second tour de la présidentielle d’extrême justesse, avec 51% des voix.

La Cour suprême polonaise a validé lundi la réélection du président conservateur Andrzej Duda. Elle a estimé que certaines irrégularités lors du scrutin et signalées dans des recours n’avaient pas influencé son résultat.

Soutenu par le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS, au pouvoir), Andrzej Duda a emporté le second tour d’extrême justesse, avec 51% des suffrages face au candidat de la principale coalition de l’opposition, la Plate-forme civique (PO) Rafal Trzaskowski (49%).

Partialité de la télévision

Après le vote, PO a déposé un recours demandant l’invalidation du scrutin et mettant en cause des irrégularités et la partialité présumée de la télévision publique TVP. Le scrutin n’était ni «équitable» ni «honnête», alors que «l’ensemble de l’appareil d’État a enfreint la loi» en apportant son soutien à Andrzej Duda, avait expliqué le 16 juin son chef, Borys Budka.