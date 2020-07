La Covid-19 ressurgit en Nouvelle-Zélande après 25 jours de répit

L'archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions d'habitants, a dénombré 1154 cas confirmés et 22 décès. La semaine dernière, il avait déclaré ne plus avoir aucun cas actif et toutes les restrictions nationales avaient été levées, notamment les mesures de distanciation sociale et les restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler.