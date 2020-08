Hockey sur glace

La crise n’a pas totalement paralysé le business

Vu de l’extérieur et tandis que la saison 2020-21 est menacée par la crise du coronavirus, la posture de certains clubs sur le marché des transferts peut surprendre. A tort ou à raison?

«Si tel devait être son souhait, nous tenterions de trouver une solution», répond le directeur sportif du HCD, Raeto Raffainer, avant de défendre le reste de la profession. «C’est mon job en tant que directeur sportif. Je dois planifier et mettre sur pied la meilleure équipe possible dans les limites financières qui me sont octroyées. A la fin, mon président me dit oui, ou non. Pour l’instant, c’est non. Je ne peux pas dépenser d’argent et j’ai le sentiment que tout le monde est extrêmement prudent à travers la ligue.»