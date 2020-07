La déchetterie de St-Prex détruite par un violent incendie

Vaud

Explosions et flammes oranges ont réveillé la région cette nuit lorsque le bâtiment a été totalement anéanti par le feu, sans qu'il y ait de blessés.

Des bruits d'explosion à répétition, une grosse lueur orangée: les habitants de St-Prex et des villages environnants ont été tirés de leur sommeil vers 2h30 ce matin. Rapidement alertés, les pompiers du SIS Morget se sont rendus sur place pour constater que la déchetterie de la commune vaudoise était la proie des flammes. L'incendie a pu être maîtrisé vers 6 heures du matin, mais tout le bâtiment, inauguré en 2011, a été détruit, véhicules et bureaux compris, selon 20minutes.ch .

Les pompiers précisent avoir été jusqu'à une cinquantaine au plus fort du sinistre, provenant du SIS Morget et du SPSL (Lausanne). «Des patrouilles de la Police Région Morges et de la Gendarmerie se sont également déplacées, tout comme le Soutien Sanitaire Opérationnel. Des membres de la Municipalité de Saint-Prex, ainsi que des employés communaux se sont également rendus sur place durant la nuit.»

L'intervention s'est poursuivie ce matin, pour refroidir les décombres, sécuriser les lieux et ainsi permettre aux enquêteurs de tenter de trouver les causes de cet incendie. Selon «24 heures», l'herbe coupée entassée en cette période de l'année pourrait être une cause possible du sinistre.