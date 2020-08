Suisse

La décision d’autoriser les grands rassemblements inquiète

La levée de la restriction de rassemblement à 1000 personnes compliquerait le traçage des contacts en cas d’infection au coronavirus et favoriserait une deuxième vague.

«Nous observons une augmentation, certes lente mais inexorable, des infections et des foyers en Suisse. Les mesures prises, ces dernières semaines, permettent de les limiter, mais pas de les bloquer», constate Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse romande dans un entretien diffusé vendredi par « La Liberté » et ses journaux partenaires. «Ce n’est pas raisonnable d’ouvrir la voie à plus d’opportunités de transmissions», ajoute-t-il.

Danger

M. Eggimann remarque que la reprise des cours scolaires et le retour des vacances des travailleurs vont augmenter les interactions sociales, avec le risque d’exposition au SARS-CoV-2. «Dans ce contexte-là, rajouter des réunions à plus de 1000 personnes, c’est un risque important. Il aurait été plus prudent d’observer comment les choses se passent d’abord et d’aviser ensuite», explique-t-il.