Électronique

La demande en mémoires durant le Covid a dopé Samsung

Le bénéfice net du Sud-coréen a grimpé de 7,3% au 2e trimestre en raison de la forte demande en mémoires dans les centres de données pendant le confinement.

Le numéro un mondial des smartphones et des mémoires a dégagé entre avril et juin un bénéfice net de 5560 milliards de won (4,3 milliards de francs). Son bénéfice d’exploitation a dans le même temps progressé de 23,48% à 8150 milliards de won, alors même que le chiffre d’affaires reculait de 5,6% à 53’000 milliards de won.

L’économie sud-coréenne est très dépendante du commerce international, or ses exportations ont reculé de 13,6% sur un an au 2e trimestre, soit la baisse la plus forte depuis 1974.

Puces et écrans

«La propagation du Covid-19 a entraîné des fermetures et des ralentissements de l’activité dans les magasins et les sites de production dans le monde entier mais l’entreprise a relevé le défi grâce à sa vaste chaîne d’approvisionnement mondiale», indique Samsung Electronics dans un communiqué.

Les tensions diplomatiques et militaires entre Delhi et Pékin pourraient aussi faire les affaires du groupe sud-coréen, selon les analystes, qui pensent que les consommateurs indiens pourraient avoir le réflexe de se détourner des marques chinoises pour se rabattre sur les produits Samsung.

Réflexe antichinois en Inde

Les ventes mondiales avaient baissé de plus de 20% sur un an au premier trimestre, ce qui était leur plus mauvaise performance jamais enregistrée, selon la société Gartner, et ce en raison de l’impact de la pandémie sur la consommation.