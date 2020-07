La dernière fois que Sion a battu Bâle, Shaqiri était remplaçant

Le club de Tourbillon n’a plus battu le FCB en championnat depuis le 1er mai 2011. Ce jour-là, le plan de jeu valaisan avait fonctionné à merveille.

On le sait, le FC Bâle ne réussit pas vraiment, même pas du tout au FC Sion, au point de voir celui-ci nourrir un affreux complexe en championnat. Cela ne date pas de hier puisque les Valaisans n’ont plus battu le club de Saint-Jacques depuis le 1er mai 2011, et un 3-0 signé grâce à un doublé de Prijovic et un but de Sio devant 11'800 spectateurs réunis à Tourbillon.