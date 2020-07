Suisse

La dessinatrice Albertine ira chercher son «prix Nobel»

Récompensée récemment par le Graal dans le domaine des illustrateurs, la Genevoise se livre sur sa manière de travailler au quotidien.

Albertine la Genevoise dessine sans fin. Dans un an, elle ira chercher le prix Andersen à Moscou avec son mari et complice Germano Zullo. D'ici là, elle continue de publier, d'exposer et de participer à la création de courts-métrages.