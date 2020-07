La dette des ménages, dangereux fardeau en temps de crise

Suisse

La pandémie du Covid-19 frappe particulièrement les personnes à bas revenus et provoque un risque accru des cas de surendettement dans le pays, s’alarment des associations.

Alors que la crise économique consécutive à la pandémie de coronavirus prend de l’ampleur, l’endettement des ménages commence à représenter un dangereux fardeau, surtout pour les plus modestes. Face à cette situation, les spécialistes du crédit à la consommation sont devenus plus prudents et des associations commencent à s’alarmer du risque de surendettement.