Suisse

La famille, principale source de contamination au Covid-19

Contrairement à ce qui avait été affirmé vendredi, ce ne sont pas les clubs et les restaurants qui sont la cause de la majeure partie des infections dans le pays, rectifie l’OFSP.

Erreur de l’OFSP

Sur les 793 déclarations cliniques reçues entre le 16 juillet et le 1er août, 216 infections ont eu lieu dans le cadre familial. Le lieu de travail a causé 69 infections.

Les discothèques et les clubs ne recensent que quinze cas, les bars et les restaurants treize. Vingt-quatre personnes ont été contaminées suite à une fête privée. Les rassemblements spontanés ont fait 17 victimes et les manifestations une seule.