«La fatigue et les blessures joueront un grand rôle»

Football

Le capitaine du Servette FC, Anthony Sauthier, a hâte de reprendre la compétition dimanche contre Lugano.

Anthony Sauthier, quel est votre sentiment avant ce premier match contre Lugano dimanche à domicile?

Comme le fait de devoir jouer des «semaines anglaises», soit trois matches par semaine, jusqu’en août?

La fatigue et les blessures seront des facteurs déterminants. Il s’agira d’accorder encore plus d’importance à la régénération: l’alimentation, le sommeil, rien ne devra être laissé au hasard. Après, le foot, c’est notre métier et nous avons envie de jouer. Ces dernières semaines, le ballon nous avait manqué. Avec tous ces matches, le temps va passer très, très vite jusqu'en août. Nous sommes prêts et motivés.