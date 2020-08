France

La fausse météo de TF1 pour 2050 devient déjà réalité

En 2014, Évelyne Dhéliat présentait un bulletin météo fictif pour alerter au réchauffement climatique. La carte de l’Hexagone, qui paraissait alors incroyable, ressemble pourtant à celle de ces derniers jours.

La réalité a dépassé la fiction , relèvent ce dimanche plusieurs médias français. La fiction, c’est un bulletin météo de 2050. La réalité, c’est la canicule actuelle. Il y a six ans , Évelyne Dhéliat participait à une campagne de prévention sur le réchauffement climatique. Pour alerter et sensibiliser les téléspectateurs, la présentatrice de la météo de TF1 avait alors déroulé un faux bulletin daté du 18 août 2050 c onçu «avec beaucoup de sérieux par Météo France». Sur la carte, on pouvait lire 43 °C à Nîmes, 4 2 °C à Lyon, 41 °C à Strasbourg, 40 °C à Paris et à Bordeaux …