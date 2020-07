La femme de Michel Delpech avait prédit la mort de Coluche

Geneviève Delpech est médium et avait averti l'humoriste qu'il allait avoir un accident de moto.

«Il y avait du monde et j’ai dit à Michel: «Bon Dieu, il va changer sa moto et il va se tuer.» Alors Michel est allé voir Coluche, qui est venu me voir.» L’humoriste ne l’a pas prise au sérieux: «Il m’a dit: «Alors ma poule, il paraît que je vais me casser la gueule en moto!»»