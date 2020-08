Formule 1

La fête est finie chez Mercedes

La domination des deux voitures noires inquiète la Formule 1. La FIA va bientôt empêcher l’écurie allemande d’utiliser son mode «de fête» lors des qualifications.

La Fédération s’attaque aux moteurs

Les moteurs Honda, pour leur part, n’ont jamais été équipés de ce mode. Restent les V6 Renault et Mercedes: lors des qualifications à Silverstone, le week-end dernier, on a vu Valtteri Bottas et Lewis Hamilton compter plus d’une seconde d’avance sur tous leurs adversaires.